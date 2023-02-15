美採購155公釐榴彈炮彈藥供烏克蘭使用 總值158億元

（法新社華盛頓14日電） 外界擔心烏克蘭正迅速消耗來自美國及其他盟邦的炮彈庫存。美國陸軍今天宣布向兩家公司採購總值5.22億美元（約新台幣158億元）的155公釐炮彈彈藥，供烏克蘭戰爭使用。

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這項1月30日正式決定的訂單，交付給諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Systems Corp.）與全球軍品公司（Global Military Products Inc.）。

美國陸軍在聲明中表示，新的彈藥預計於今年3月開始交付。

這項合約是由美國國防部的「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）所資助。

俄羅斯近1年前揮軍入侵烏克蘭以來，俄烏彼此朝對方發射了大量炮彈。

美國一名官員去年11月表示，俄軍每天發射約2萬發炮彈。烏克蘭每天發射4000到7000發炮彈，比西方盟國製造商的生產速度還要快。

隨着冬季來臨，俄烏雙方都面臨彈藥短缺問題而節約使用，炮彈發射的速率因而驟降。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天表示，「烏克蘭戰事消耗大量彈藥，同時也耗盡盟國庫存」。

他說：「烏克蘭當前的彈藥使用率，比我們當前生產率高出數倍。這使我們的國防工業處於緊張狀態。」

© 2023 AFP