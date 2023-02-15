Fed副主席布蘭納德獲任命 出掌白宮國家經濟會議

（法新社華盛頓14日電） 美國總統拜登今天任命聯邦準備理事會（Fed）副主席布蘭納德擔任他的首席經濟顧問；在拜登可能宣布競選連任之前，美國政府正在對抗居高不下的通膨。

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法新社報導，在拜登政府力推「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）等重要法律之際，布蘭納德（Lael Brainard）將與財政部長葉倫（Janet Yellen）一同成為美國主要經濟政策官員。

布蘭納德將接替狄斯（Brian Deese）遺缺，出掌白宮國家經濟會議（National Economic Council）。狄斯在任內協助制定了巨額支出法案，並為美國走出COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情導致經濟停擺鋪平道路。

根據白宮聲明，布蘭納德將成為國家經濟會議的第2位女性主席。

拜登在聲明中說：「布蘭納德是美國頂尖的總體經濟學家之一，擁有博大精深的國內與國際經濟專業知識。」

拜登又說：「她是我們經濟團隊中值得信賴的老將，了解經濟對每個人的影響。」

聯準會另外發表聲明說，布蘭納德已遞出辭呈，大約將於2月20日生效。

拜登今天也宣布，打算提名柏恩斯坦（Jared Bernstein）擔任經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席。

柏恩斯坦已是經濟顧問委員會的成員，也曾在拜登作為副總統任內擔任首席經濟學家。

拜登稱柏恩斯坦是他最親近、服務時間最長的經濟顧問之一，還說他是「勞工賦權和以勞工為核心的經濟政策專家」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

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