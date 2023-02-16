水牛城10死槍擊 白人至上槍手無期徒刑

（法新社紐約15日電） 去年在紐約州水牛城一間超市開直播殺害10名非裔民眾的白人至上主義槍手，今天被量處無期徒刑；庭訊時一名情緒激動的男子甚至撲向被告。

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19歲的甘德倫（Payton Gendron）被控去年5月在水牛城因仇恨大開殺戒，他對紐約州起訴他出於仇恨犯下國內恐怖主義的罪名認罪。這項罪名依法須判處無期徒刑，不得假釋。

這名被定罪的少年告訴法庭，他對自己的行為「非常抱歉」，但他仍面臨數十項聯邦仇恨犯罪指控，未必能逃過死刑。

法官伊根（Susan Eagan）宣布甘德倫終身監禁的量刑時說：「沒給你憐憫、理解或給你自新機會，你造成的傷害太大了。」

當受害人家屬分別宣讀聲明時，旁聽席一名男子因情緒激動突然衝向身穿橘色囚衣、戴着眼鏡的甘德倫，法警連忙把他護送出法庭。

甘德倫花費數月策畫攻擊，之所以鎖定Tops Friendly Market超市，是因為鄰近地區大部分是非裔居民。

去年5月14日，當時18歲的甘德倫身穿厚重防彈衣，從距離超市322公里外的家鄉開車出發，持AR-15突擊步槍，進入超商前先在停車場槍擊4人，其中3人死亡，之後到室內開殺。

槍擊造成10死3傷，死者年齡從32到86歲，13名中槍者里11人是非裔、2名白人，甘德倫還對其中一名中槍白人男性致歉。

© 2023 AFP