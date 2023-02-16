法國酒商Pernod Ricard稱生產成本攀升

（法新社巴黎16日電） 全球第二大烈酒與葡萄酒生產商保樂力加（Pernod Ricard）今天表示，由於面臨生產成本攀升的情況，恐將再度調漲零售價格。

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保樂力加今天公布截至去年12月的6個月凈利達18億歐元，較2021年同期成長29%；銷售則受惠於漲價，和2021年同期相比成長19%，來到71億歐元。

保樂力加旗下酒類品牌包括絕對伏特加（Absolut vodka）、尊美醇威士忌（Jameson whiskey）、英人牌（Beefeater）琴酒、馬爹利（Martell）干邑白蘭地，以及哈瓦那俱樂部（Havana Club）蘭姆酒。

保樂力加執行長李卡爾（Alexandre Ricard）說，該公司上半年度財報表現「非常強勁」。該公司的會計年度從2022年到2023年。

銷售額受惠於大約10%的價格漲幅，銷量則僅溫和成長3%。

保樂力加表示，調漲後的價格彌補了通膨對成本帶來的壓力。 去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，引發通膨飆漲，供應鏈出現瓶頸造成價格上揚。

財務長狄蒂索（Helene de Tissot）告訴法新社，「上半年的（生產）成本相當高。」她還說，玻璃、物流，以及穀物、食用酒精等原料的價格紛紛上揚。

運瓶到亞洲和美國的費用是該集團最大的成本之一。

狄蒂索說：「為保障我們的利潤，我們先前已大幅提高價格」，但因成本仍高，所以可能必須再度漲價。

中國去年12月解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖限制後，確診病例飆升，消費者因此多待在家中、減少外出，導致保樂力加在中國的銷售表現受到打擊。

不過，狄蒂索表示，保樂力加「對於中國（需求）的反彈仍深具信心」。

© 2023 AFP