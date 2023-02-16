瓦格納首腦稱奪下巴赫姆特恐等到4月

（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯瓦格納傭兵集團創辦人普里格津坦承，俄國軍隊要攻下烏克蘭東部戰略城市巴赫姆特，恐怕還要再2個月時間，並批評俄軍「官僚」是戰事進展緩慢的原因。

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俄烏兩國在巴赫姆特市（Bakhmut）的激烈戰鬥是莫斯科當局發動入侵近一年來，雙方激戰時間最久的戰事。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）晚間在通訊軟體Telegram發文，其中一則說：「我認為（會在）3月或4月。」

「要奪下巴赫姆特，必須切斷所有的補給路線。這是件大工程。」

61歲的普里格津表示，俄軍在巴赫姆特戰場的進展速度，要看烏克蘭是否持續派遣後備部隊死守這座城市。

普里格津是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親信，他的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）聲稱在最近的烏東戰事中扮演主導角色。

普里格津上周宣布，瓦格納已停止在俄國各地監獄徵召人犯前往烏克作戰的行動。他今天說，這會影響他們的作戰潛能。

他指出：「當然，在某個時間點，部隊的數量將減少，結果我們能執行的任務數量就不會是我們想要的。」

瓦格納集團曾宣稱在沒有俄國正規軍的協助下攻城掠地，引發瓦格納和俄軍高層的齟齬，普里格津還痛批是俄軍官僚作祟。

普里格津在Telegram發文中說：「進展的速度不如我們預期。若沒有糟糕的軍方官僚，我認為巴赫姆特早在新年以前就拿下。」

© 2023 AFP