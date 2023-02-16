載化學物列車出軌毒煙飄散 俄亥俄州籲居民喝瓶裝水

（法新社華盛頓15日電） 美國俄亥俄州月初有一列載運有毒化學物質的貨運火車出軌起火，在當局調查這起意外可能造成的環境危害時，俄亥俄州州長今天敦促事發地點附近的居民，為了謹慎起見應該飲用瓶裝水。

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這列貨運列車在俄亥俄州脫軌時引發大火，導致有毒煙霧四處飄散，包括氯乙烯（Vinyl chloride），這是美國國家癌症研究所（US National Cancer Institute）列為致癌的無色氣體。

今天稍早，俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）跟有線電視新聞網（CNN）說，列車出軌地點東巴勒斯坦鎮（East Palestine）的空氣品質「安全」，但為了謹慎起見，居民仍不應飲用自來水。

他跟CNN說：「我們昨晚收到東巴勒斯坦鎮水質與采驗的第一口水井的檢驗結果，水質沒有問題。」但他還是敦促民眾「飲用瓶裝水，不要冒險」。

他今晚在推特（Twitter）發文說，新的檢驗結果顯示，東巴勒斯坦鎮的市政用水系統「沒有驗出污染物，收到這些檢驗結果後，俄亥俄州環保署有信心地認為，市政自來水能安全飲用」。

這列有150節車廂的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）列車，2月3日載着貨物從伊利諾州麥迪遜（Madison）駛往賓夕法尼亞州康威（Conway）途中出軌，出事地點在俄亥俄州與賓州的邊界上。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）昨天在聲明中說，這起意外導致38節車廂脫軌，「之後引發熊熊大火，燒毀另12節車廂」。

運安會表示，脫軌的車廂中，有11節載運危險物質，包括氯乙烯、丙烯酸丁酯（butyl acrylate）等化學物質。

有關當局評估列車脫軌事件的危險性時，有數以千計的居民疏散。

狄懷恩的辦公室說，為了避免爆炸，鐵路公司透過受控方式釋放化學物質，將有毒且可能致命的煙霧釋放到空氣中。

© 2023 AFP