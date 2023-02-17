布魯斯威利確診額顳葉失智症 家屬嘆無法治癒

（法新社洛杉磯16日電） 好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）的家屬今天表示，布魯斯威利斯因認知困難惡化息影不到1年後，被診斷出罹患無法治癒的「額顳葉失智症」。

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法新社報導，67歲的布魯斯威利因飾演「終極警探」（Die Hard）系列電影中的硬漢角色當紅，去年3月離開好萊塢後已逐漸淡出鎂光燈焦點。

家屬聲明指出：「自從我們去年春天宣布布魯斯威利診斷出罹患失語症後，他的狀況已有改善，我們現在有了更具體的診斷，是額顳葉失智症（frontotemporal dementia，FTD）。」

額顳葉失智症是失調疾病的概括性名詞，影響患者大腦主管性格、行為和語言的區域。

家屬聲明指出：「不幸的是，溝通方面的挑戰僅是布魯斯威利面臨的癥狀之一。雖然很痛苦，但終於有了明確診斷，也算是一種解脫。」

「這種疾病當今沒有治療方法，我們希望未來數年情況能有所轉變。」

醫生表示，額顳葉失智症患者的大腦額葉和顳葉會萎縮。

額顳葉失智症致病原因不明，不過它會導致患者性格轉變或行為改變，可能會讓人做出不當社會行為、衝動或明顯對周圍的人漠不關心，其他患者則會失去語言能力。

梅約醫院（Mayo Clinic）指出，額顳葉失智症好發於40歲至65歲間，所有失智症中，有高達1/5是額顳葉失智症造成。

這份家屬聲明由布魯斯威利現任妻子艾瑪（Emma Heming Willis）、前妻黛咪摩兒（Demi Moore）以及5個女兒露瑪（Rumer）、斯考特（Scout）、塔盧拉（Tallulah）、媚布兒（Mabel）和艾芙琳（Evelyn）簽署。

布魯斯威利因在「終極警探」中飾演約翰麥克連（John McClane）硬漢角色大受歡迎，成了影壇A咖，創造數十億美元票房收入。

布魯斯威利另一部賣座電影是「靈異第六感」（The Sixth Sense），片中他飾演一名亡者，能被一名有陰陽眼的男童看見。

電視影集「絕命毒師」（Breaking Bad）男星亞倫保羅（Aaron Paul）在布魯斯威利女兒露瑪的Instagram帳號上發文寫道：「非常愛你，我的好友。我要抱抱你和你美麗的家人。你的老爹真是位傳奇人物。」

電影「野蠻遊戲」（Jumanji）和「汽車總動員」（Cars）女星邦妮杭特（Bonnie Hunt）也在黛咪摩兒的Instagram頁面發文：「親愛的黛咪，獻上滿滿的愛給你、布魯斯和你們所有人。」

布魯斯威利在他演藝生涯中曾獲得一次金球獎（Golden Globe）和兩次艾美獎（Emmy Awards）殊榮。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP