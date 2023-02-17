拜登完成年度體檢 醫生：健康狀況足堪重任

（法新社華盛頓16日電） 美國總統拜登完成年度體檢後，醫師今天說，拜登的狀況「足堪重任」。一般預料，拜登將宣布於2024年競選連任，屆時他將是82歲高齡。

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法新社報導，這份備受矚目的報告提到，經過全面檢查後，發現了一些相對較小的狀況，但並沒有嚴重的身體和神經問題。

拜登的醫生歐康納（Kevin O'Connor）在白宮公布的信函中說：「拜登總統仍是健康、充滿活力的80歲男性，可成功履行總統的種種職責，包括行政首長、國家元首和最高統帥職務。」

拜登是美國歷來最高齡總統。他去年開始在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）開始一系列體檢，今天上午完成所有檢查。這所醫學中心位於華盛頓特區郊外，配有總統專用設施。

民主黨籍的拜登尚未正式宣布競選連任，但隨着競選活動熱絡起來，一般預料他很快會宣布參選。共和黨籍前總統川普已宣布再度角逐大位，他在2020年大選爭取連任時輸給了拜登。

拜登上任兩年來，帶領美國度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，結束美國在阿富汗的戰爭，號召西方國家反對俄羅斯侵略烏克蘭，很可能要再延續他的政治生涯。

不過，拜登年事已高，加上共和黨人不斷暗示拜登出現認知能力問題，這些都可能成為選戰中的主要話題。

歐康納在信中提到拜登從健康生活習慣中獲益，「總統不碰菸酒，持續每周至少鍛煉5天」。拜登身高183公分，體重近80.7公斤。

報告指出，拜登2022年感染COVID-19，然後一度由陰轉陽，但由於有接種疫苗、也打了追加劑，因此癥狀輕微，並未出現任何可能是「COVID-19長期癥狀」的問題。

歐康納說，上一次在2021年11月年度體檢中提到的兩個問題，大致仍無變化；一個問題是胃食道逆流導致他經常咳嗽；二是脊柱「磨損」導致走路動作僵硬。

歐康納表示：「總統的步態仍然僵硬，但去年以來並沒有惡化。」

歐康納還說：「經過一項非常詳細的神經系統檢查，結果再次令人安心，並未發現任何與小腦或其他中樞神經系統疾病相符的癥狀，例如中風、多發性硬化症、帕金森氏症或上升性側索硬化症。」

提到拜登「年輕時經常待在陽光下」，歐康納寫道，拜登定期接受治療，以去除局部非黑色素瘤皮膚癌。

歐康納又說：「總統胸部的一個小病竈今天已被切除，並依慣例送去做活體組織檢查。」（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP