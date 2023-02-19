俄烏戰爭將滿周年 烏克蘭偵察隊風雪無阻防俄軍

（法新社巴赫姆特18日電） 俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將滿一周年，目前烏國東部戰況激烈，當地的烏克蘭軍人在寒天凍地中偵察俄軍動態，他們說同仇敵愾的愛國心支撐起了烏克蘭守軍的抗敵意志。

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烏克蘭東部前線附近一座城鎮的荒涼邊緣地區，一名烏克蘭軍人採取跪射姿勢，戴着手套的手指扣在步槍扳機上。

這名士兵的指揮官代號為「病毒」（Virus），「病毒」正在查看着一條白雪覆蓋的住宅區街道，並說「俄羅斯人想要控制這條道路」。

俄羅斯於去年2月24日全面入侵烏克蘭後，迄今已經接近一周年，許多人預期烏克蘭戰事會愈趨激烈。

但對於部署在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的指揮官「病毒」和他麾下的「巫師」（Witcher）部隊來說，過去12個月，俄軍的攻擊從未停止過。

這名指揮官提到，在戰爭前線各處，尤其是在巴赫姆特市（Bakhmut），俄羅斯部隊不斷壓迫烏克蘭守軍。

他堅稱，烏克蘭目前守住防線，如果戰況升級，他們已經做好準備。

「我可以告訴你，對於我們部隊來說，情勢沒有改變過。」他說完後就出發前去偵察敵軍動態，期盼能運用暴風雪天氣的灰沉天色和積雪來做掩護。

他告訴法新社：「有些人可以談論新的攻勢，但俄羅斯人每天都在進攻。」

「巫師」部隊的士兵靠着干麵條、餅乾、糖果和甜茶補充能量，他們把一間廢棄小屋當作基地。

戰爭已將近一年，而且還看不到結束的跡象，指揮官「病毒」和他的部下們說道，同仇敵愾的愛國心支撐起了烏克蘭守軍的抗敵意志。

其中一名代號為「蜘蛛」（Spider）的無線電操作人員表示，他將竭盡所能把俄羅斯趕出烏克蘭以獲取和平。

他說：「如果要我用機槍射擊，我樂於擔下。如果要我操作反戰車武器系統，我也欣然接納。」

© 2023 AFP