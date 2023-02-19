美軍將領示警：中國為太空最大威脅

（法新社慕尼黑19日電） 美國太空軍作戰部長薩茲曼指出，由於軍備競賽加劇，太空在短短幾年內出現了「根本性變化」，他還說中國是「最具挑戰性的威脅」，俄羅斯也同樣如此。

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薩茲曼（Bradley Chance Saltzman）將軍向法新社等媒體表示：「我們看到我們的戰略競爭對手正生產各式各樣的武器。」

他昨天晚間在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊發表談話：「最具挑戰性的威脅是中國，還有俄羅斯。」他並列舉出反衛星飛彈、陸基導能和軌道攔截能力等技術。

他說：「我們必須考慮一個事實，即是太空作為一個競爭領域已經出現根本性的變化。我們在太空中運作的性質必須轉變，這主要是因為（中國）和俄羅斯已經測試武器，且在某些情況下已投入運作。」

薩茲曼還說：「對手正利用太空…使他們的武器鎖定瞄準並擴大射程。那確實是這個領域中發生的變化。」

另外，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭提醒大家，太空在現今及未來衝突中的根本重要性。

薩茲曼指出：「太空對現代戰爭很重要，你可以在不進入太空的情況下，透過網路或其他媒介載體攻擊太空。我們必須確保我們正捍衛所有這些能力。」

© 2023 AFP