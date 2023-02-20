臉書試行付費驗證服務

（法新社舊金山19日電） 社群龍頭臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc今天宣布推出名為Meta Verified的付費服務，用戶只要出具政府機關核發的身分證件，通過驗證後即可獲得藍勾勾。

廣告 繼續瀏覽後續

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天宣布推出的Instagram和臉書付費服務，透過網頁版訂閱的月費為11.99美元（約新台幣364元），透過Apple的iOS系統和安卓（Android）應用程式訂閱則為每月14.99美元（約新台幣456元）。

祖克柏在發布到臉書和IG的聲明中表示：「這項新功能是為了提升我們各項服務的真實性和安全性。」

Meta Verified本周將在澳洲和紐西蘭試行，之後將陸續在其他國家推出。

推特（Twitter）先前也推出藍勾勾（Twitter Blue）訂閱服務，每月酌收11美元。

其他社群媒體應用程式（App），如Snap Inc的Snapchat和Telegram，去年都已推出付費訂閱服務，作為新收入來源。

Meta表示，目前已在臉書和IG獲得藍勾勾的知名公眾人物，驗證狀態將不受影響，而訂閱服務僅提供給18歲以上人士，且尚未開放企業申請。

© 2023 AFP