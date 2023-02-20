華府稱北京考慮軍援莫斯科 歐盟警告供應將�u紅線

（法新社布魯塞爾20日電） 美國指稱中國考慮提供俄羅斯武器攻打烏克蘭，遭北京當局駁斥後，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾今天警告中國不得提供莫斯科武器，否則就是�u越紅線。

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歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，他周末在會談中告訴中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅「對我們而言，這會成為我們關係的紅線」。

波瑞爾在布魯塞爾舉行的歐洲外長會議前夕告訴媒體：「他告訴我，他們將不會這樣做，也不打算這樣做。但我們仍保持警戒態度。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天說，中國正在「考慮」提供莫斯科「致命性」的援助，「從彈藥到武器本身」。

不過，中國抨擊這項指控不實，並稱美國才是透過軍 援烏克蘭來助長這場衝突的一方。

瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）警告，中國若確實開始供應俄羅斯武器，「絕對必須承擔後果」。 愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）說：「我們也必須全面施壓，必須對中國提出警告，國際社會無論如何絕不會接受。」

就在歐盟對北京提出警告的同時，也正衡量是否加速生產運交協助烏克蘭抵抗俄軍所亟需的彈藥。

波瑞爾說：「我們將竭盡全力。這是最迫切的問題，倘若我們失敗，戰爭的結果將很危險。」

愛沙尼亞已提出一項提案，建議歐盟國家共同投入40億歐元採購一百萬枚155毫米炮彈給烏克蘭。

烏克蘭每月消耗的炮彈數量估計比歐盟國防產業目前可生產的炮彈數量多了數千枚。

© 2023 AFP