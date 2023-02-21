出版商重寫巧克力冒險工廠惹議

（法新社倫敦20日電） 英國作家魯西迪（Salman Rushdie）今天帶頭譴責出版商，調整「巧克力冒險工廠」等童書用語以因應現代讀者的做法，是「刪除敏感字眼警察」所做的「荒謬審查」。

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據傳海雀出版（Puffin）對英國作家達爾（Roald Dahl）撰寫故事中的人物和用語，做出數以百計次的修改，包括將「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）中身材矮小的奧柏倫柏人（Oompa Loompas）改為中性，並用「巨大」來形容主角查理的貪吃對手格盧普（Augustus Gloop），而非原着中的「肥胖」。

這次批評事件發生之際，愈來愈多出版商傾向聘請所謂「敏感性讀者」與編輯共事，找出可能冒犯讀者性別、種族、體重、暴力或心理健康的內容。

目前達爾的相關着作版權為Netflix旗下羅德達爾故事公司（Roald Dahl Story Company）所有，該公司發言人表示，出版商在進行新版印刷前，對於書中使用的語言進行「審閱」不算罕見，也會試圖保持「原文的無禮口吻和尖銳精神」。

不過，這些編輯修改在藝文界引來批評聲浪。

美國筆會執行主任諾塞爾（Suzanne Nossel）對於這些用語調整感到「震驚」，她表示「透過（重新調整）刪除任何可能引發冒犯的源頭，你會削弱說故事的力量」。

「黑暗元素」（His Dark Materials）作者浦爾曼（Philip Pullman）告訴英國廣播公司電台（BBC radio）：「如果達爾冒犯了我們，就讓他絕版吧。」

他說，無論新版本如何更動，數百萬本達爾的原版着作將繼續流傳下去。

© 2023 AFP