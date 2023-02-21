拜登出訪烏克蘭與波蘭 克宮：密切關注中

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（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯克里姆林宮今天坦言正「密切」關注美國總統拜登對烏克蘭和波蘭的訪問。拜登昨天突然親自前往烏克蘭首都基輔進行歷史性訪問，接下來他將在華沙發表演說。 法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透過電視台表示：「我們當然一直非常密切關注此事，我們也將密切注意今天在波蘭會發生什麼事，雖然我想很可能又是『俄羅斯恐懼症』（Russophobia）的持續展現，兩國也會在再交付武器（給烏克蘭）的問題上說服彼此。」