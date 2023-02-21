瑞典：俄國侵烏威脅北歐安全 冷戰以來最嚴峻

（法新社斯德哥爾摩20日電） 瑞典軍事情報部門今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，北歐國家和歐洲正面臨冷戰以來「最重大」的安全威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

瑞典國防軍（Swedish Armed Forces）在聲明中說：「瑞典安全面臨的風險已經增加，對瑞典的威脅變得更廣泛、更複雜。」

這份評估是瑞典軍事情報安全局（MUST）年度形勢分析的一部分。

瑞典軍事情報安全局負責人霍茵（Lena Hallin）在報告的前言中表示：「今天，俄羅斯與西方之間的衝突和對抗持續存在，而且有進一步惡化的風險。」

霍茵說，歐洲和瑞典周邊地區的安全局勢，「至少為1980年代初期以來最嚴峻」。

瑞典和鄰國芬蘭放棄數十年的軍事不結盟，去年5月申請加入北大西洋公約組織（NATO），以因應莫斯科入侵烏克蘭。

然而瑞典的申請遭到土耳其反對；北約新成員必須取得30個現有成員全數批准才能加入。

瑞典軍事情報安全局的評估認為，瑞典「在提交北約申請後更安全」。評估並指出，瑞典等待加入北約期間，得到了多個國家的雙邊安全保證。

瑞典軍事情報安全局也認為，針對瑞典的「情報威脅」將會增加。

霍茵說：「這部分是因為俄羅斯情報部門搜集了有關瑞典未來在北約角色的情報，也因為俄羅斯試圖規避對該國的制裁。」

這種「情報威脅」包括個人情報搜集和網路或其他技術攻擊。

© 2023 AFP