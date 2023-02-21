異議領袖納瓦尼：俄國在烏克蘭軍事失敗不可避免

（法新社莫斯科21日電） 遭到監禁的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼說，莫斯科在烏克蘭遭遇軍事失敗是「不可避免的」，即使克里姆林宮派遣更多軍隊到這個親西方的國家。

廣告 繼續瀏覽後續

46歲的納瓦尼（Alexei Navalny）因挪用公款罪被處9年徒刑，他的支持者認為這是對他挑戰克里姆林宮的懲罰。

法新社報導，納瓦尼在俄羅斯全面入侵烏克蘭1周年之前發表的聲明中說，應該允許烏克蘭決定自己的命運，俄羅斯應該尊重烏克蘭1991年時的邊界。

納瓦尼在他稱為自己「政治綱領」的聲明中說：「數以萬計俄羅斯士兵的生命被無意義地毀滅。」

「最終的軍事失敗可以用所增派數十萬預後備軍人的生命為代價而延後，但總的來說仍是不可避免的。」

納瓦尼強調，「數以萬計的無辜烏克蘭人」喪命，只因為70歲的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）想「不惜一切代價」抓住權力。

他說，俄羅斯應該尊重烏克蘭1991年時的邊界，其中包括克里米亞。

這位俄羅斯最着名反對派政治人物強調，莫斯科應該「放過烏克蘭」，並在戰爭結束後賠償飽受戰爭蹂躪的烏克蘭所受損失。

納瓦尼在2020年遭到蘇聯時期製造的諾維喬克（Novichok）神經毒劑攻擊，他勉強活了下來，並指責蒲亭是攻擊的幕後黑手。

他在德國接受治療，並於2021年1月返回俄羅斯，降落在莫斯科機場時就被捕。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2023 AFP