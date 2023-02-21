菲律賓小飛機墜毀活火山 搜救隊冒險攀登找人

（法新社馬尼拉21日電） 菲律賓官員表示，搜救隊今天開始攀登一座活火山，展開「非常危險的行動」以到達18日墜毀的一架小飛機殘骸所在處。

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法新社報導，這架賽斯納340型（Cessna 340）飛機18日上午從距離馬永火山（Mayon）數公里的菲律賓中部艾爾貝省（Albay）畢科爾國際機場（Bicol International Airport）起飛前往馬尼拉後失蹤，機上載有4人，包括2名澳洲人。

民航調查人員搭乘偵察機觀察後於今天證實，這周末在火山口附近發現的殘骸就是這架失蹤飛機。

目前還不知道是否有任何生還者。

降雨、雲層和火山噴發的風險，都阻礙搜救人員到達墜機地點。

菲律賓民航署（CAAP）說，飛機墜毀在火山的西側，海拔約1070公尺到1200公尺。

菲律賓官員說，由於強風和雲層覆蓋，今天試圖用直升機將搜救隊員垂降到墜機現場的行動喊卡。

另一方面，包括資深登山者在內的搜救隊開始徒步攀登陡峭的山路。

墜機區域的卡馬利鎮（Camalig）市長巴多（Carlos Baldo）說，搜救隊預計紮營過夜，並於明天抵達墜機現場。

馬永火山是菲律賓最活躍的火山，上次噴發是在2018年，噴出好幾噸的火山灰、岩石和熔岩。攀爬馬永火山受到管制。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）警告，馬永火山有「蒸氣帶動噴發或落石」的危險。

巴科科爾告訴法新社：「這是一次非常危險的行動。」（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）

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