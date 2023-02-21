車諾比核災禁區成軍演場 烏克蘭軍隊固若金湯

（法新社伊萬基夫21日電） 烏克蘭北部的車諾比核電廠（Chernobyl）在1986年發生全世界最嚴重核災後遭到廢棄，周邊成為地球上最渺無人居的地區之一。但對烏克蘭軍隊而言，這裡是重要的訓練場所。

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在距離俄羅斯盟國白俄羅斯邊境僅15公里的烏克蘭境內，一輛覆蓋著偽裝網的烏克蘭陸軍卡車載着防空機槍，在禁區內僅存的幾棵樹之間蜿蜒穿梭。

附近有一輛滿載烏克蘭士兵的軍車，駛過樹林邊緣的平原，輾過數塊正在融化的積雪。

隨着一聲令下，一群士兵發動突擊練習，朝樹林挺進。

這裡的許多人並非職業軍人，而是在一年前俄羅斯全面入侵烏克蘭後受到徵召，或響應號召加入軍隊的一般人。

參加演習的瓦西里（Vasily）說：「我是數學老師，沒有受過軍事訓練。」

瓦西里說，在俄國入侵的那一天，他沒有多加思考就決定加入軍隊。「24日那天，我把事務安排妥當。然後在2月25日，我就加入了地方防衛軍。」

他表示，烏克蘭和附近白俄之間的邊境，毫無疑問受到嚴格戒備。前蘇聯成員國白俄去年允許俄軍借用國土，作為侵烏的跳板。

瓦西里表示：「我們封鎖邊境，一隻蚊子都飛不過來。」

車諾比核電廠4號反應爐於1986年4月26日發生爆炸，這場核災造成數百人喪生，並釀成輻射污染。事故反應爐被以稱為石棺的混凝土包裹，並在周圍設下方圓30公里禁區。

俄國於去年2月24日全面揮軍烏克蘭後，車諾比核電廠在入侵第一天迅速淪陷。

俄軍掌控核電廠長達數周，廠內約100名員工的安危令人憂心。

儘管俄軍早已撤出核電廠，但目前就駐紮在僅有國境之隔的白俄羅斯，依舊構成威脅。

烏克蘭陸軍高階軍官納葉夫（Sergiy Nayev）說：「白俄羅斯領土有一個師的部隊持續進行訓練。我們的目標是抵禦來自白俄羅斯共和國的任何敵軍進犯，阻止他們着陸。」

© 2023 AFP