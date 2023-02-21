陸外長秦剛：中國對俄烏戰況深感憂慮 力促對話

（法新社北京21日電） 中國大陸外長秦剛今天表示，俄烏戰爭情勢加劇甚至有失控危險，中方對局勢「深感憂慮」敦促有關國家立即停止拱火澆油，也停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，戰事即將屆滿一年，中方先前表示本周將發布全球安全倡議概念文件，尋求為俄烏戰爭找出政治解決方案。

中國官方今天在北京舉辦「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇。秦剛與會發表演講指出，烏克蘭危機全面升級已經一年，局勢走向備受國際關注。中方對衝突不斷加劇甚至走向失控深感憂慮。

他表示中方將繼續勸和促談，為綜合解決烏克蘭問題提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。

同時，中方敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪「日烏克蘭，明日台灣」。此前美國聲稱北京可能在考慮援助俄國武器及彈藥，但為中方駁斥。

秦剛指出，中國的發展離不開安全的國際環境，「沒有中國的安全，也就沒有世界的安全」。來自外部的對中國的打壓和遏制不斷升級，愈演愈烈，對中國的主權安全構成嚴重威脅。

他表示，中方堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維和陣營對抗，堅決反對任何勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、安全、發展利益和國際公平正義。

秦剛並稱，「安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不是由個別國家說了算」，並指「『全球安全倡議』服務的是全世界人民的利益，維護的是世界人民的安寧，需要國際社會團結合作共同推進」。

© 2023 AFP