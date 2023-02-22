倫敦控德黑蘭威脅駐英記者 伊朗召見英代辦抗議

（法新社德黑蘭22日電） 伊朗國營媒體今天報導，德黑蘭當局已召見英國駐伊朗臨時代辦，以抗議倫敦指控德黑蘭威脅駐英新聞記者。

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「伊朗國際」（Iran International）電視台收到死亡威脅，在上周宣布被迫搬離倫敦後，英國20日召見伊朗駐倫敦代辦麥丁（Hosseini Matin），表達抗議。對此，德黑蘭昨天召見英代辦抗議，以牙還牙。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導：「在英國持續對伊朗作出無稽指控之後，英國大使館的臨時代辦馬許女士（Isabelle Marsh）昨天遭外交部召見。」

「伊朗國際」電視台18日宣布，他們在英國警方建議下關閉倫敦的攝影棚，改從華府進行24小時播送。

「伊朗國際」電視台對伊朗爆發反政府抗議活動5個月以來一直進行廣泛的報導，該台表示，台內資深記者中有兩人因報導而收到死亡威脅。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）昨天說：「我對伊朗政權持續對駐英記者發出不利生命的威脅感到震驚。於是在今日召見其代表，以表明不容許這種行徑。」

伊朗外交部說柯維立的發言是英國「恐伊政策」的延伸，並呼籲「終止這種敵意行徑」。

© 2023 AFP