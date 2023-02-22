英國研究顯示 每周工作4天效率更高

（法新社倫敦21日電） 為期半年的英國一項大型試驗今天指出，對大多數員工與公司來說，比起傳統的每周工作5天，每周工作4天的效率更高。

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這項實驗是在去年6月至12月間進行，由非營利組織「全球每周4天」（4 Day Week Global）與智庫Autonomy、劍橋大學（University of Cambridge）與美國波士頓學院（Boston College）共同合作，超過60間英國公司參與這項實驗，允許近3000名員工在相同薪水下，每周工作減少1天。

這項號稱世界最大的每周工作4天試驗，結果發現十分之九的公司將繼續或計畫採用這項措施，只有4%的公司不願延續。

領導這項研究的波士頓學院教授索爾（Juliet Schor）表示，「研究結果在不同規模的工作場所都相當穩定，顯示這種創新適用於多種類型組織。」

生產力並未因工時減少而受影響，企業營收在試驗期間平均上升1.4%，若與往年同期相比，收入平均成長35%。

研究還發現錄用率增加，曠職率下降，試驗期間的離職人數也大幅減少。

研究人員也觀察到，員工整體健康與幸福感獲得改善，身心健康、運動時間，以及整體生活與工作滿足感「顯着」增加。壓力、倦怠與疲勞的比率下降，睡眠問題減少。

劍橋大學教授柏謝爾（Brendan Burchell）告訴法新社：「就員工而言，心理健康得到改善，睡眠品質進步，被工作累垮的情況也減少了。」

「我們有很多非常快樂的人─人們真的很喜歡這個制度；他們發現周休3天，而非2天，是一種獎勵。」

縮短每周工作日數的試驗已在歐洲、美國、加拿大、澳洲與紐西蘭進行。然而，英國是否可能採行為國家政策，首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人謹慎表示，「無此計畫」。

© 2023 AFP