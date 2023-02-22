AI故事大軍入侵出版界 知名科幻雜誌暫停接受投稿

（法新社巴黎22日電） 美國知名線上科幻雜誌「克拉克世界」今天宣布暫停接受投稿，因為由人工智慧（AI）產制的稿件泛濫成災，令編輯團隊不堪負荷，光是2月就拒絕多達500份投稿。

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「克拉克世界」（Clarkesworld）雜誌曾刊登過範德麥爾（Jeff VanderMeer）、李允夏（Yoon Ha Lee，音譯）及瓦倫特（Catherynne Valente）等知名作家作品，也是少數接受新秀作家公開投稿短篇小說並支付稿費的出版業者之一。

不過，根據創始編輯克拉克（Neil Clarke）的說法，這項承諾吸引了網紅的注意並提倡利用AI「快速致富」的方法。

克拉克在一篇部落格文章中表示，雜誌每個月約莫會接到10篇被認定為抄襲他人作品的投稿，但聊天機器人ChatGPT自去年推出以來，將AI語言模型推升至主流地位，投稿拒絕率開始飆升。

克拉克說，1月分他們就拒絕了100份投稿，並禁止這些「作家」再次投稿。2月以來，他拒絕的稿件已超過500份。

他在文中提到：「我已經和幾位編輯取得聯繫，我遇到的情況絕對不是特例…這種情況似乎確實正在衝擊較高規格且『永遠開放』的市場，比起設有投稿門檻或稿費較低的管道更嚴重。」

克拉克還說：「原本的方法顯然已行不通，我擔心這種做法會對國際新秀作家造成更多的阻礙，短篇小說需要這些人。這問題不會突然間自行消失，我也沒辦法解決。」

關閉投稿管道是個激烈之舉，但在確認解決方案之前，「克拉克世界」暫不考慮作家們的故事。

© 2023 AFP