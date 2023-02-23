俄烏戰爭近一年 澤倫斯基傳達戰勝信心

（法新社基輔23日電） 俄羅斯全面入侵烏克蘭明天滿一周年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，有信心戰勝入侵的俄軍，另提到希望烏克蘭與中國代表能夠會面。

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澤倫斯基在社群媒體上表示：「我們沒崩潰，我們已經克服許多苦難，我們會戰勝。我們會向把這場邪惡戰爭帶進我國土地的所有人追究責任。」

西方領導人已加強支援基輔（Kyiv），七大工業國集團（G7）部長今天討論了新的對俄制裁，同時聯合國大會（UN General Assembly）準備表決一項呼籲「持久」和平的動議。

另一方面，澤倫斯基今天與到訪基輔的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）召開記者會，澤倫斯基表示：「我們希望與中方會面。這符合烏克蘭當今利益。」

針對中國結束俄烏戰爭的提案，澤倫斯基則說他沒看到任何相關計畫，只透過烏克蘭外交官員聽到一些「籠統的東西」，但中國考慮斡旋和平很振奮人心。

在戰事滿周年前夕，烏國軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）告訴烏克蘭媒體，俄國計畫發動飛彈攻擊來紀念這個日子。

俄軍去年2月入侵之初一度逼近基輔，之後又不斷攻擊能源基礎設施，但基輔居民仍表現出無畏態度。

23歲居民席斯塔科娃（Diana Shestakova）表示：「這是我和所有烏克蘭人生命中最艱難的一年。」

「我確定我們會戰勝，但我們不知道得等多久，以及還會有多少人受害。」

© 2023 AFP