內蒙露天煤礦坍塌增至4死 49人仍失蹤

（法新社北京23日電） 中國官方媒體報導，內蒙古一座露天煤礦昨天下午發生大面積坍塌，目前事故已造成4人死亡、6人受傷，仍有49人失聯。昨晚第2次坍塌一度讓救援中斷，目前搜救行動已恢復。

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中國中央電視台（CCTV）報導，22日約下午1時內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦發生大面積坍塌，當時煤礦西採區北邊坡的山體整個坍塌。

北邊坡的山體凈高垂直高度180公尺，塌方發生後約形成一個東西500公尺、南北200公尺範圍的渣土堆。由於事發採礦區是一個山谷，整個山體塌下來後，基本上將底部作業面全部覆蓋。

意外發生後有工作人員和車輛被掩埋，當局派出大量搜救人員。昨天傍晚近7時，現場又發生第2次比較大的嚴重坍塌，造成救援困難。

央視今天中午的報導指出，救援行動目前已恢復，事故目前造成4人死亡、6人受傷，仍有49人失聯。

據報導，事發意外的煤礦此前有3年時間處於停產狀態，2021年4月恢復生產建設。

位於中國北部內蒙古自治區的阿拉善盟人煙稀少，當地經濟大多靠採礦與其他冶煉產業。

中國的礦場職安問題，隨媒體對重大礦災的報導，最近幾十年已有大幅改善。但一些職安規定較缺乏與鬆散的地方仍不時傳出意外，尤其一些邊疆開發程度較低的區域。

西北的新疆去年12月發生金礦礦場坍塌，一度有40名礦工受困地下；2021年山西一處煤礦淹水造成2死、20人獲救。

© 2023 AFP