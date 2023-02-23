法國中學教師遭學生持刀刺死 全國學校默哀一分鐘

（法新社巴黎23日電） 法國西南部濱海小鎮聖尚德呂茲昨天發生一名中學教師在課堂上遭一名學生刺死的事件，法國全國學校今天將在下午3時為罹難教師默哀一分鐘。犯案學生當時並無明顯動機。

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這起事件發生在聖尚德呂茲（Saint-Jean-de-Luz）的聖多瑪斯阿奎納（Saint Thomas Aquinas）國高中，52歲女教師拉賽爾（Agnes Lasalle）遭到一名16歲男學生刺殺。

當時在課堂上的16歲女學生伊利斯（Ines）受訪時表示，嫌犯接近拉賽爾後，「不發一語將一把大刀刺進她的胸膛」。

法國檢方昨天表示，這名嫌犯並無犯罪前科。接近檢調工作的消息人士則告訴法新社，嫌犯「說話顛三倒四」，而且有「已知的精神健康問題」。

法國教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）昨天親自前往聖尚德呂茲向「格外熱忱」的罹難教師致敬。拉賽爾的伴侶告訴法國BFM電視台，拉賽爾至少8至9成的時間投入學校工作，假日也不例外。

這是2020年10月法國歷史教師帕第（Samuel Paty）在巴黎市郊遭到一名伊斯蘭極端主義分子當街斬首以來，法國首宗教師遭到殺害事件。

法國政府發言人維宏（Olivier Veran）告訴法國France Inter電台，「我們確知的是」這起殺人案「尚未找到明顯動機」。

法國檢方已經承諾，今天默哀行動結束後，將就案情提供最新消息。

© 2023 AFP