烏克蘭：北京俄烏和平計畫未與烏商議

（法新社基輔22日電） 不願具名的烏克蘭高層官員表示，中國在擬訂終止俄烏戰爭的和平計畫時，並未與烏克蘭方面商議。烏國外長庫列巴表示，中方僅對他口頭敘述過計畫重點。

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中國當局承諾，本周公布其擬議中的俄烏戰爭「政治解決方案」，時機上是配合2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年。

上述烏克蘭官員告訴記者：「中國並未與我方商議。」 外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則說，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在兩人本周稍早於德國會面時，曾將「中國和平計畫的要點」告訴他。

庫列巴並說：「我們期望接獲這項計畫的書面內文，因為各位知道，這不是僅憑聽聽就能作出決定的事情。」

庫列巴今天在聯合國大會告訴記者，烏克蘭樂於就此事進行對話。他說：「我們願與有構想的人會談，談談不同構想，有助於我們達成這個目標。」

不過上述不具名官員今天警告，任何和平計畫都不應跨越烏克蘭當局勾勒的「紅線」。他說：「這條紅線就是聯合國憲章的原則，包括尊重烏克蘭領土完整。」 這名官員並指出：「烏克蘭所有領土都不容談判，這點總統（澤倫斯基）已表明過。」

俄羅斯控制了在進攻烏克蘭期間佔領的烏東和烏南領土，連同戰前已兼並的克里米亞半島。中國方面對此設法採取中立，但同時維持與戰略盟友俄羅斯的密切關係。

俄方今天表示，在王毅訪問莫斯科後，中國方面已就「政治解決」烏克蘭戰事的方法提出了看法。

俄國外交部發表聲明說：「中國夥伴就烏克蘭危機的根源以及政治解決的方法，對我方簡報了他們的看法。我們並未談到任何其他的（和平）『計畫』。」

烏克蘭已公布自己的10點和平計畫，要求俄軍全數撤出烏國領土，並設立國際法庭來起訴俄方的侵略行為。

© 2023 AFP