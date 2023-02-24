俄發動侵烏戰爭 法外長：蒲亭可能因戰爭罪受審

（法新社巴黎23日電） 俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭至今將滿一年之際，法國外交部長柯隆納今天說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在國際刑事法院受審是「可能發生的事」。

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柯隆納（Catherine Colonna）告訴法國「巴黎人日報」（Le Parisien）：「我們正在與國際刑事法院（International Criminal Court）和整個國際社會合作，不會讓這場戰爭的發動者與負責人逍遙法外。」

柯隆納指出，國際刑事法院可循責任歸屬追究到「最高層級」，且先前已起訴過國家元首。

她說：「我無法預測蒲亭是否會面臨這個處境，但如果事實與責任歸屬確立，是有這個可能性。」

法國外交消息人士向媒體表示，法國準備派出第2個行動DNA分析實驗室到烏克蘭，為未來的戰爭罪審判搜集證據。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）先前提議在聯合國支持下設立專責法庭，審理俄羅斯高官在俄烏戰爭中所涉及的戰爭罪。

柯隆納又說：「國際刑事法院正在調查且將依法處理。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭一年，柯隆納認為莫斯科「在戰略、政治還有道德上吞敗」，「俄羅斯自陷孤立」。

柯隆納又說，如同讓國際控制烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的例子一般，有必要保持與蒲亭的溝通管道暢通，「以應不時之需」。

© 2023 AFP