控烏將入侵聶斯特河沿岸 俄：一定會有回應

（法新社莫斯科23日電） 俄羅斯指控烏克蘭正加速準備，要入侵摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸，並稱俄國一定會「有所回應」。

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聶斯特河沿岸（Transnistria）是位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為當地是摩爾多瓦國土。

聶斯特河沿岸在1992年一場短暫戰爭後脫離摩爾多瓦，之後俄羅斯就一直在當地駐軍。

俄羅斯國防部發出的聲明適逢俄烏戰爭爆發將滿1年。自去年2月24日全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直被控加劇聶斯特河沿岸緊張局勢，企圖破壞烏克蘭和摩爾多瓦間的穩定。

俄國國防部聲明中說：「基輔政權已加緊準備，要入侵聶斯特河沿岸。 」

俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭之所以想發動「入侵」，是想應對所謂俄軍在聶斯特河沿岸發起的攻勢，稱烏克蘭部隊正在聶斯特河沿岸的邊界集結。

聲明說：「烏克蘭當局一旦實施這項計畫性尋釁，將對合法部署在聶斯特河沿岸的俄國維和部隊構成直接威脅。」還說俄羅斯武裝部隊將以適當方式因應烏克蘭方面將發起的「挑釁」。

摩爾多瓦政府今天表示，他們不會去證實俄羅斯國防部所稱的情況，呼籲各方「要保持冷靜，並從摩爾多瓦官方和可信的消息來源獲取訊息」。

本月稍早，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）指責俄羅斯密謀藉由偽裝成反政府抗議人士，想暴力推翻她的政府，但俄方否認相關指控。

摩爾多瓦是人口260萬的窮國，國內有為數不少的俄裔人口。摩爾多瓦近年轉向西方激怒俄羅斯。

© 2023 AFP