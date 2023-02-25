俄國入侵滿周年 歐洲各地黃藍燈光聲援烏克蘭

（法新社柏林24日電） 數以千計示威者針對俄羅斯入侵烏克蘭屆滿一年進行示威，歐洲幾個重要景點都出現點亮黃藍燈光，以聲援烏國的景象。

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在俄烏戰爭滿1年之際歐洲各國的領導人紛紛參加活動，強調堅定支持烏克蘭並悼念在衝突中的受害者。

人們在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的自由廣場（Freedom Square）默哀1分鐘，歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）參加為亡者舉辦的紀念儀式。

在倫敦，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）於唐寧街（Downing Street）前駐足1分鐘，然後兩名穿着烏克蘭傳統刺繡衫Vyshyvanka的歌手演唱烏克蘭國歌。

參加倫敦遊行的基輔心理學家安娜（Ana）說：「我們應該為我們國家的事大聲疾呼。我們不該停下。雖然心都碎了，但我們很堅強。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國國王查爾斯三世（King Charles III）等領袖都發表聲明，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動戰爭。

巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、華沙的國家劇院（National Theatre）、歐盟執委會大樓24日都點亮象徵烏克蘭國旗的黃、藍燈光，羅馬的競技場（Colosseum）也在今天有類似舉措。

抗議俄羅斯入侵烏克蘭的示威群眾，聚集在德國知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate），當中有些人選擇在雨中撐起藍、黃色的雨傘。

© 2023 AFP