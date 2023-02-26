奈及利亞總統大選開始計票 3候選人選情緊繃

（法新社奈及利亞拉哥斯25日電） 奈及利亞選情緊繃的總統大選今天發生投票作業延誤狀況後，已開始進行計票，3位聲勢領先的候選人將有1人成為這非洲人口最多民主國家的領導人。

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法新社報導，近9000萬人有資格投票選出總統布哈里（Muhammadu Buhari）的繼任者。民眾希望新的領導人能夠解決日益擴大的安全危機、低迷的經濟和愈來愈嚴重的貧困問題。

奈及利亞自1999年結束軍事統治以來，今年選舉首度出現第3位實力雄厚的候選人，來挑戰執政的「全民進步黨」（APC） 和主要反對黨「人民民主黨」（PDP）。

有望贏得這場選舉的三方分別為：前拉哥斯州（Lagos）州長、全民進步黨候選人提努布（Bola Tinubu）；前副總統、人民民主黨的阿布貝卡（Atiku Abubakar）；以及出人意料的第3方候選人、曾任安那布拉州（Anambra）州長的歐必（Peter Obi）。

在拉哥斯等城市，民眾焦急地聚集在投票中心觀看計票作業。奈及利亞會先由人工計票，再送電子復驗。

奈及利亞過去的選舉經常因舞弊指控而蒙塵。人民民主黨候選人阿布貝卡在2019年大選輸給布哈里時就曾指控選舉有問題，一狀告到最高法院最後被駁回。

全國獨立選舉委員會（INEC）主席雅庫布（Mahmood Yakubu）表示：「許多地區的投票所已經關閉，並開始計票。」

投票原訂格林威治標準時間下午1時30分結束，但拉哥斯、南部哈考特港（Port Harcourt）和西北部卡諾州（Kano）等地因投票作業較晚開始，或身分驗證科技出問題，導致夜幕低垂仍有憤怒選民等着投票。

全國獨立選舉委員會表示，仍在排隊的人可以投票。（譯者：紀錦玲）

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