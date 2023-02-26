德法萬人上街頭祈烏克蘭和平

（法新社柏林25日電） 德國和法國民眾今天走上街頭為烏克蘭和平吶喊。前一天，這兩國的社運人士剛紀念俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭屆滿一年。

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警方表示，約有1萬人不畏大雪在德國柏林（Berlin）市中心呼籲與莫斯科進行談判，而不是向烏克蘭運送武器。

在「為和平挺身而出」的口號下，群眾聚集在布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）。昨天有社運人士在距離布蘭登堡大門不遠的俄羅斯駐德大使館前，停放一輛被炸毀的俄國戰車。

由極左政治家瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）和女權主義者史瓦澤（Alice Schwarzer）籌辦的這場示威，因獲得極右政治人物支持而備受爭議。

這兩位女性同時發起連署行動，並稱已取得超過64萬5000份簽名。

在法國巴黎，警方表示，3000名示威者由身穿傳統服飾的烏克蘭兒童帶領遊行前，在共和廣場（Place de la Republique）高唱烏克蘭國歌。

一年前逃離烏克蘭的73歲老人克拉夫琴科（Volodymyr Kraftchenko）痛斥「侵犯我們土地和權利的人」。

法國其他地區也有數百人遊行，其中包括南部的蒙貝列（Montpellier）。

© 2023 AFP