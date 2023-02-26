蕭茲訪印度會莫迪 深化雙方商業和國防關係

（法新社新德里25日電） 德國總理蕭茲今天訪問印度，在德國企業領袖的陪同下，會見印度總理莫迪，尋求深化和印度的商業和國防關係，加速推動歐盟和印度貿易協議的進展。

廣告 繼續瀏覽後續

蕭茲（Olaf Scholz）在專訪中告訴印度時報（Times of India）：「我們希望進一步深化我們和印度的雙邊關係，我們在全球議題的合作，舉例來說，像是氣候變遷，並以符合公義、環保和永續的方式進行我們的經濟轉型。」

蕭茲告訴印度時報：「在再生能源、氫能、行動、製藥、數位經濟以及更多的領域，具有密切合作的巨大潛力。 」

蕭茲在西門子（Siemens）等德國大型企業主管陪同下，在新德里會見印度總理莫迪（Narendra Modi），明天預定將前往班加羅爾（Bengaluru）參觀當地的德國軟體公司，其中包括思愛普（SAP）。

蕭茲表示，他希望歐盟和印度之間的一項貿易協議有所進展，這項貿易協議因關稅和印度勞工准入歐盟議題而陷入僵局已久。

蕭茲預期也將討論德國蒂森克虜伯海事系統公司（Thyssenkrupp Marine Systems）競標在印度建造6艘潛艦事宜，據報這項合約規模達數十億美元。

德印兩國對俄烏戰爭也抱持不同看法，印度拒絕在聯合國譴責俄羅斯，並加速向俄羅斯採購石油。俄羅斯是印度的最大武器供應國。

蕭茲在會見莫迪後說：「我們討論了整體局勢，並對俄羅斯入侵烏克蘭導致的情況，開誠布公交換我們的看法。」

他也提及他和莫迪討論北京24日發表的12點聲明，呼籲以政治解決這場危機。

蕭茲說：「有些顯然是正確的，例如再度譴責使用核武。但依我的角度來看，缺少一要素，亦即俄羅斯軍隊必須撤出。」

© 2023 AFP