CIA局長：伊朗核計畫進展令人憂心

（法新社華盛頓26日電） 報導指出德黑蘭進一步提高濃縮鈾的純度後，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在今天播出的訪問中說，伊朗的核計畫正以「令人憂心的速度」進展。

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伊朗先前已知把濃縮鈾純度提高到60%，彭博（Bloomberg News）最近報導又指出，國際原子能總署（IAEA）檢查員發現伊朗已把濃縮鈾純度提高到84%。儘管德黑蘭堅決否認相關說法，但這則報導已引起各界驚愕。

濃縮鈾使用於武器需要達到純度90%。

伯恩斯在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）節目表示，伊朗「已經取得很大的進展，如果他們選擇越過紅線，只須數周就能提煉到90%」。他說，這一進展「非常令人不安」。

但他補充說，美國不認為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已決定「恢複發展核子武器的計畫，這項計畫我們研判他們已在2003年底暫停或停止」。

德黑蘭屢屢堅稱不打算製造核彈。

伯恩斯表示，伊朗「在實際發展武器的能力方面還有很長的路要走」，但在濃縮鈾提煉的進展以及能投放核武的飛彈系統方面，「正以令人憂心的速度成長」。

伯恩斯指出，另一個令人擔憂的問題是俄羅斯提議協助伊朗的飛彈計畫。他並強調，美國認為莫斯科也在考慮提供戰機給伊朗。

© 2023 AFP