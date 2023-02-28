佛州州長簽署法案 終結迪士尼世界「自治權」

（法新社邁阿密28日電） 美國佛羅里達州州長迪尚特今天簽署法案，正式掌控迪士尼世界（Walt Disney World）的自治區，並實質懲罰這家提倡「覺醒」文化、公開反對他政見的娛樂巨頭。

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法新社報導，該法案允許共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）指派5名監督人來管理「蘆葦溪改良區」（Reedy Creek Improvement District）。這片區域是一個準政府實體，範圍涵蓋迪士尼世界度假區（Walt Disney World resort）周邊2.5萬英畝（約1萬117公頃）的土地。

共和黨籍的迪尚特去年將被昵稱為「不準討論同志」（Don't Say Gay）的法案簽署成法，禁止學校為稚齡孩童開設有關性向和性別認同的課程，迪士尼公司公開反對，與迪尚特起了衝突。自此之後，佛州的共和黨人就開始杠上迪士尼公司。

迪尚特簽署法案時說：「今天，企業王國終於走到盡頭。」各界普遍預期他將角逐2024年的總統大選。

迪尚特主張，迪士尼等公司已被提倡覺醒文化（Woke Culture）的進步派人士劫持，他今天簽署這項法案，被視為其更廣泛改革行動的一環，同時也可化解外界認為舊有安排讓迪士尼享有不公平競爭優勢的批評。

佛州州議會1967年允許迪士尼公司在「蘆葦溪改良區」擁有自治權，可提供消防、水、下水道和廢棄物處理服務及設施，這些服務通常屬於政府職權。但佛州州議會去年4月表決通過撤銷法規，不再讓迪士尼享有這項特殊安排。

© 2023 AFP