加嚴遏阻TikTok在美國使用 白宮持開放態度

（法新社舊金山28日電） 共和黨人提案在美國禁用中國短影音平台TikTok的法案開始在國會內推動。白宮今天表示，對於進一步採取行動限制TikTok保持開放態度。

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北京字節跳動旗下的TikTok在全球擁有超過10億用戶，包括美國的1億多用戶。TikTok在美國已形成一股文化勢力，對年輕族群尤其如此，美國國會議員和政府對這種現象已提高警覺。

副白宮新聞秘書達爾頓（Olivia Dalton）指出，拜登政府欲阻止中國和其他國家「企圖利用數位技術和美國人民資料，這些方式帶來了令人無法接受的國安風險」。

達爾頓在空軍一號（Air Force One）告訴記者：「我們將持續考慮我們所能採取的行動，包括針對這個問題與國會合作。」

美國聯邦眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）今天稍晚將就共和黨提案進行表決，擬授權拜登在美國徹底禁止TikTok。

這項法案接着將進入眾院全院表決，可能也將通過。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）反對這項近期提議的法案，稱這阻礙言論自由。

這項法案開始在國會中逐步推進，此時西方國家也持續禁止政府裝置使用TikTok，追循拜登1月簽署成法的類似禁令。

白宮昨天給予聯邦機構30天時間，自所有政府發出的裝置中移除TikTok，設定期限遵從這項禁令。

TikTok則痛批這項禁令「只不過是政治把戲」。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）說：「在解決政府設備以外關於TikTok造成的國安疑慮時，我們希望國會能探索不會產生審查數百萬美國人民聲音效果的解決方案。」

柏威特說：「不幸的是，這種方法已成為其他世界政府的依循。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2023 AFP