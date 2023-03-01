大環境不佳仍投資創新 2022年國際專利申請成長

（法新社日內瓦28日電） 2022年國際專利申請量和緩成長，聯合國今天表示，這反映出去年的經濟大環境充滿挑戰，不過企業於創新和智慧財產權領域仍持續投資。

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聯合國世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）表示，去年國際專利的申請量小幅成長0.3%，總量達創紀錄的27萬8100件。

世界智慧財產權組織指出，亞洲申請件數仍高於其他地區，佔總數的54.7%。

中國仍是根據世界智慧財產權組織的「專利合作條約」（Patent Cooperation Treaty，PCT）申請國際專利件數最多的國家，領先美國與日本。專利合作條約簡化了多個國家取得專利保護的程序。

世界智慧財產權組織說：「專利申請量整體和緩的成長率，反映出2022年普遍存在充滿挑戰的經濟環境。儘管有這些情況，企業仍持續投資於創新和智慧財產權上。」

在2022年，中國企業提出7萬105件專利申請居冠，美國申請5萬9056件居次，接着依序是日本5萬345件、韓國2萬2012件和德國1萬7530件。

除了上述5國外，躋身前10名的還包括法國、英國、瑞士、瑞典和荷蘭。

值得注意的是，專利申請件數排名第12的印度和排名第4的韓國申請量急劇上升，分別成長了25.4%和6.2%。

世界智慧財產權組織秘書長鄧鴻森（Daren Tang）說：「2022年國際智慧財產權的申請大致呈現停滯不前的狀態。儘管經濟形式艱難、風險融資減少，但企業仍持續在創新上投資。」

中國科技巨擘華為仍是專利申請數居冠的企業，申請件數有7689件，領先競爭對手韓國企業三星（Samsung）的4387件。三星申請的數量增加了44.3%，成長率躍居第2。

華為也領先美國無線通訊研發商高通公司（Qualcomm）的3855件、日本公司三菱電機（Mitsubishi Electric）的2320件、瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）的2158件。

電腦科技在申請專利件數中的佔比最大，達10.4%，接下來依序是數位通訊、電機及醫療技術。在2022年，科技領域排名前10的項目中有8個出現增長。

世界智慧財產組織表示：「在前1年健康相關技術領域特彆強勁的增長後，數位科技在2022年重新成為申請量成長最快的領域。」

© 2023 AFP