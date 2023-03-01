經濟陷危機 摩爾多瓦仍慷慨收容烏克蘭難民

（法新社摩爾多瓦尼斯波雷尼1日電） 歐洲最貧窮國家之一摩爾多瓦即使在俄烏戰爭爆發前，就已陷入自身危機，如今卻成了人均收容烏克蘭難民數最多的國家之一。

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一年前為逃避戰禍而與大批烏克蘭難民一樣奔向摩爾多瓦的貝拉雅（Tatiana Bellayar）說，「我們所有必需品在這兒獲得了供應…這兒的天空寧靜，我們不致為孩子擔心」。她現年62歲，與女兒和2歲外孫女一同外逃。

大約10萬烏克蘭難民在抵達人口約有260萬的摩爾多瓦後，使這個危機纏身的小國重新受到外界注意，該國也因此設法爭取資源。

摩爾多瓦20%人口生活在貧窮線以下，而且有大量人口外移，尤以過去10年為甚。目前通貨膨脹率為27%上下，去年8月高峰達到34%以上。

聯合國難民事務高級專員公署駐摩爾多瓦代表波奈里（Francesca Bonelli）說：「如今的當務之急是協助這個國家的經濟進步，因為這個國家（一年前就）已陷入脆弱的經濟環境。」

波奈里並說，隨着時間過去，「情況更加困難，居民感到被世界遺忘，而且開始將難民視為問題」。

她指出，唯有獲得人道救助以促進醫院、邊界保護和政府部會運轉，進而「同時嘉惠難民及當地人民」，才能使「雙方維持長久團結」。

目前除了聯合國5個機構外，另有大約40個非政府組織在摩爾多瓦派駐人員。貝拉雅住在摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）以西大約75公里尼斯波雷尼鎮（Nisporeni）的收容中心，這原本是一所寄宿學校。

此外也有許多摩爾多瓦人歡迎烏克蘭難民入住家中，諸如國際團結髮展機構（Solidarites International）等非政府組織每月為每個這樣的家庭提供大約35歐元（約1100台幣）補貼。

60歲的烏莉妮奇（Raissa Ulinichi）就是這樣的摩爾多瓦婦人，家住基希涅夫郊區。

她與新室友邊玩牌邊說：「當然現在支出比較大，原本我一個人獨居，現在是4個人共住，但生活還是過得下去。」

© 2023 AFP