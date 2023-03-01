防俄羅斯人湧入 芬蘭動工建造邊界圍牆

（法新社赫爾辛基28日電） 芬蘭邊境管理局今天表示，芬蘭已開始在與俄羅斯接壤的邊界上，興建計畫中長達200公里的圍牆。芬蘭擔憂俄羅斯可能會利用移民湧入邊境遂行其政治目的。

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芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard）在聲明中說，今天將展開地形勘查工作「並清理林木，以讓道路鋪設與圍牆安裝工程可自3月起動工」。

芬蘭邊境管理局說，這項在東南部伊馬特拉（Imatra）邊界過境點展開的試驗計畫預計6月底前竣工。在芬蘭東南部興建另70公里長的圍牆，將在2023年到2025年進行。

芬蘭與俄羅斯接壤的邊界綿延1300公里，芬蘭總共計畫興建200公里長的圍牆，耗資約3億8000萬歐元（約新台幣124億7000萬元）。

圍牆高度將超過3公尺，頂端將加裝有刺鐵絲網，特別敏感的區域將配備夜視攝影機、燈光與廣播喇叭。

目前，芬蘭邊界安裝的是輕木柵欄，主要是用來防止家畜誤入。

北大西洋公約組織（NATO）候選國芬蘭擔憂，俄羅斯可能會利用移民議題施加政治壓力，去年6月通過邊境管理法（Border Guard Act）修正案，以利豎立更穩固的圍牆。

芬蘭與俄羅斯邊境地區過去都「相安無事」，但托爾潘南（Jari Tolppanen）准將去年11月向法新社表示，俄烏戰爭已「從根本上」改變了安全局勢。

他說，為了阻擋移民從俄羅斯領土大規模非法入境，設置邊界圍牆是「必需的」。

去年9月，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令動員後備軍人到烏克蘭打仗後，芬蘭看到俄羅斯人湧入境內。

愛沙尼亞、拉脫維亞與波蘭也加強與俄羅斯交界處的維安，或正在打算這麼做。

© 2023 AFP