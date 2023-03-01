G20外長會議印度登場 俄烏戰爭使會議蒙陰影

（法新社新德里1日電） 美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫今天將在印度首都新德里參加20國集團（G20）會議，烏克蘭戰爭和美中關係緊張，恐將使東道主印度團結世界主要經濟體的努力蒙上陰影。

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根據西方官員，布林肯（Antony Blinken）和拉夫羅夫（Sergei Lavrov）不太可能會面。自去年7月在印尼�Q里島舉行的G20會議以來，兩人就未曾同室共處過，據稱當時拉夫羅夫還退場。

他們最後一次單獨會面是2022年1月，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭的幾周前。自此之後，兩人曾通過電話，但談的是其它議題，而不是烏克蘭戰爭。

根據俄羅斯外交部，拉夫羅夫昨晚已抵達印度，並將利用他出席G20峰會的機會斥責西方。印度並未譴責這場戰爭。

俄羅斯外交部發布英文聲明表示，西方國家希望「為不可避免將失去手中的主導權進行報復」。

聲明指出：「美國及其盟友破壞性的政策已經使世界瀕臨災難邊緣，導致社會經濟發展倒退，且使最貧窮國家的處境嚴重惡化。」

布林肯會晤中國外交部長秦剛的場面，同樣被認為不太可能在為期2天的新德里G20會議場邊出現。

美國2月4日在東岸領海擊落入侵領空的中國間諜氣球後，布林肯上個月在德國與中共中央外事辦主任王毅激烈交鋒。

美國國務院表示，此事件導致布林肯取消罕見的訪問中國之行，並譴責這是「對美國主權和國際法不可接受的侵犯」，而且「絕不能再次發生」。

© 2023 AFP