丹麥小美人魚像基石遭漆俄羅斯國旗三色

（法新社哥本哈根2日電） 丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像，昨晚遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。

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小美人魚出自丹麥作家安徒生（Hans Christian Andersen）的着名童話故事，這座銅像下方的石頭被人塗上俄羅斯國旗的3個顏色。

哥本哈根警方告訴法新社，他們今天上午到場後，「已將蓄意破壞案件立案」，且「在當地展開調查以追查蛛絲馬跡」。

報導指出，這明顯意味着在烏克蘭戰爭中挺莫斯科的立場。

一些觀光客對此困惑不解，今天上午對着遭到破壞的雕像拍照。

重175公斤的小美人魚（Little Mermaid）像為雕刻家埃里克森（Edvard Eriksen）的作品，是受到丹麥詩人兼作家安徒生1837年的同名童話所啟發。

坐落相對僻靜海濱步道旁的這座雕像，多年來曾經數度遭破壞，包括雕像頭部曾於1964年和1998年兩度遭竊，1984年則是一支手臂被人砍斷。2003年，雕像遭人用炸藥炸松底部而落入海灣里。

它也曾多次遭塗鴉、潑漆，最近一次是2020年被寫上「種族主義魚」的字樣。

© 2023 AFP