俄抽象大師康丁斯基畫作 蘇富比4500萬美元落槌

（法新社倫敦1日電） 俄羅斯抽象藝術先驅康丁斯基畫作「教堂與穆爾瑙風景II」今天以4500萬美元落槌，創蘇富比拍賣康丁斯基作品的新紀錄。這幅畫最近才歸還原來收藏它的納粹大屠殺被害人的後代。

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1910年油彩畫作「教堂與穆爾瑙風景II」（Murnau Mit Kirche II）呈現德國穆爾瑙村色彩斑斕景緻，畫筆下的教堂尖頂就像巴伐利亞阿爾卑斯山脈一樣地伸展開來，預示康丁斯基（Wassily Kandinsky）邁向抽象派畫風。

這幅油彩畫原本一直掛在猶太裔紡織公司創辦人約翰娜（Johanna Margarethe Stern）和史登（Siegbert Stern）的餐廳里。

這對夫婦活躍於1920年代柏林文化圈，與德國小說家湯瑪斯．曼（Thomas Mann）、捷克猶太裔作家卡夫卡（Franz Kafka）、德國天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）等人交好，收藏了約100幅繪畫和素描。

史登1935年自然死亡，約翰娜後來雖然逃到荷蘭，最終仍難逃納粹迫害，而於1944年5月死於奧斯威辛集中營（Auschwitz concentration camp）。

「教堂與穆爾瑙風景II」10年前在荷蘭愛因霍芬（ Eindhoven）一間博物館被發現。自從1951年以來，這幅畫一直放在那裡。畫作去年歸還史登夫婦後代，13名大屠殺倖存家屬將共享蘇富比（Sotheby's）拍賣所得。

家屬在聲明中指出，「沒有什麼可以抹去過去的錯誤」，但是歸還這幅畫「對我們意義重大，因為這是一項認可，並且部分癒合了幾世代來一直存在的傷口」。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）

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