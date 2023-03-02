火山口舄湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

（法新社聖地牙哥1日綜合外電報導）科學家在智利領地復活島乾涸的火山口舄湖湖床上，找到一尊過去從未被發現的巨大摩艾石像。他們還推斷，這個遺址可望出土更多石像，以及古代拉巴努人曾使用的工具。

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報導指，智利志願科學家團隊2月21日發現這座摩艾石像（moai）。該團隊是由智利3所大學的科學家組成，他們正進行一項合作計畫，希望復育世界遺產拉諾拉拉庫火山（Rano Raraku）火山口的沼澤地。

考古學家拉米雷斯（Jose Miguel Ramirez）說：「據我所知，這是這片盆地上第一次有東西出土。」

拉米雷斯表示，這代表這片舄湖在過去某個時間點可能也曾經乾涸，或許拉巴努人（Rapa Nui）正是利用這個時間搬移石像，「我認為接下來會有更多（摩艾石像）陸續出土」。

Ma'u Henua原住民社區昨天發布聲明指出：「這座摩艾石像在科學及自然研究方面具有極大潛力，這是個非常獨特的發現，因為這是第一次在拉諾拉拉庫火山口舄湖裡發現摩艾石像。」

掌管火山所在地拉巴努國家公園的Ma'u Henua社區主席郭德羅斯（Ninoska Avareipua Huki Cuadros）告訴法新社：「這座摩艾石像位於一片自2018年開始乾涸的舄湖中央。」

研究人員說，現在將透過檢測，了解這座半掩埋、約1.5公尺寬的摩艾石像處於什麼狀態。

復活島（Easter Island，又稱復活節島）各處散布數百個巨大的摩艾石像，但它們正面臨森林大火等自然災害威脅。

復活島去年發生森林大火，部分摩艾石像被燒成焦黑。

© 2023 AFP