火車對撞出軌至少43死 希臘舉國哀悼將追究起因

（法新社希臘拉里薩2日電） 希臘發生兩列火車對撞出軌意外，造成至少43人死亡，舉國上下一片哀傷，總理米佐塔基斯說，事故是人為疏失所致；當時值勤的車站站長今天將在中部的拉里薩市作證。

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這名59歲的站長將向檢察官解釋，車站為何會允許一列載有超過350名乘客的列車行駛在有貨運列車行經的同一條路線上，還行進了數公里。

這兩列火車2月28日晚間近午夜時在拉里薩（Larissa）郊外一條隧道附近對撞，有兩節車廂被撞到粉碎，還有一節車廂起火燃燒，乘客受困在內難以逃脫。

拉里薩綜合醫院（Larissa General Hospital）資深骨科醫師巴爾焦塔斯（Costas Bargiotas）告訴天空電視台（Skai TV）：「這是學生專車，載滿二十多歲的孩子。現場狀況令人觸目驚心，車廂像紙一樣扭曲。」

米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）說，「這是可怕的火車意外，在希臘從未發生過」，他承諾「徹底」調查這起悲劇。希臘大選預定4月舉行，米佐塔基斯將尋求連任。

米佐塔基斯昨天到現場勘查後說：「不幸的是，種種跡象顯示，這起事件主要是因悲慘的人為疏失引起。」希臘當局已宣布全國哀悼3天。

乘客描述災難現場恐怖、陷入一片混亂，由於車廂翻覆，他們必須閃過破碎的破璃與碎片逃生，有人還必須敲破窗戶爬出來。

現場救援人員說，他們從未處理過這類規模的災難。許多遺體燒到焦黑，無法辨識，有些人的身分要靠一些身體部位才辨識出來。

拉里薩市長卡洛賈尼斯（Apostolos Kalogiannis）告訴天空電視台：「很不幸，部分罹難者只能（透過DNA）辨識身分。」

目前據信還有數人失聯，包括兩名賽普勒斯人，但當局尚未公布官方估計數字。

事故發生數小時後，希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）遞出辭呈。他在聲明稿中說：「出了如此悲慘的事故，我們無法假裝事情沒有發生。」

但火車工會成員說，雅典與第撒隆尼基（Athens-Thessaloniki）之間的鐵路存在安全缺失，多年前就為人所知。鐵路員工上月在公開信中說，鐵軌安全系統不完善且維護不當。

一名安全監督人員去年辭職，他警告，自2016年起就待執行的基礎建設升級工程尚未完成，如果火車時速達到200公里，就不安全。

© 2023 AFP