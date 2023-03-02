美俄外長G20場邊短暫會晤 布林肯促結束侵烏戰爭

（法新社新德里2日電） 美國國務卿布林肯今天在20國集團（G20）外交部長會議場邊，與俄羅斯外長拉夫羅夫進行俄烏戰爭後的首次面對面接觸，布林肯說他敦促俄方結束烏克蘭戰爭。

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布林肯（Antony Blinken）與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在印度首都新德里召開的G20外長會議場邊短暫會晤。

布林肯告訴記者：「我跟（俄國）外交部長說我和其他許多人上周在聯合國（UN）說過的，還有G20許多成員國外長今天所說的事━結束這場侵略戰爭，以及從事能創造公正且持久和平的有意義外交活動。」

布林肯與拉夫羅夫上次共處一室是在去年7月的印尼�Q里島（Bali）G20外長會議。根據西方官員，當時拉夫羅夫當場走出會場。

莫斯科2022年2月全面入侵烏克蘭後，華府堅定支持基輔，並帶頭在國際上孤立俄羅斯。直到今天以前，美俄政府之間不曾有高層級官員當面接觸。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）試圖淡化美俄外長今日接觸的重要性，她告訴俄羅斯新聞社（Ria Novosti），是布林肯先開始談話，而且過程短暫。

沙卡洛娃表示，拉夫羅夫「在G20第2場會議站着跟他（布林肯）說話」，「並未舉行談判或真正的會議」。

由於某些國家在烏克蘭戰爭議題上無法達成共識，這次G20外交部長會議未能產生聯合聲明。（譯者：楊昭彥）

© 2023 AFP