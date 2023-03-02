英16歲少女遭活活胖死 雙親過失殺人

（法新社倫敦1日電） 一對英國夫婦今天因過失殺人罪被判入獄，原因是他們在Covid疫情期間，任由身有殘疾的16歲女兒置身極度髒亂的環境，最後因病態肥胖死於家中。

廣告 繼續瀏覽後續

凱莉亞．蒂特福德（Kaylea Titford）2020年10月被發現體重146公斤，死在威爾斯（Wales）家中的寵物排泄訓練墊上。

審訊發現，威爾斯和英國其他地區2020年3月首度因Covid封城時，凱莉亞已經輟學，社會服務部門也未追蹤。

法官葛瑞菲斯（Martin Griffiths) 在斯旺皇家法院（Swansea Crown Court）表示這是一起「可怕的案件」，裁定凱莉亞的父母有「長期持續的刑事過失」。

她的父親、45歲的搬家工阿倫（Alun Titford）不認罪，但法官判他過失殺人，入獄7年6個月。

她的母親、40歲的莎拉（Sarah Lloyd-Jones）去年認罪，被判刑6年。

葛瑞菲斯發現，患有水腦症（hydrocephalus）和脊柱裂的凱莉亞長大後坐不下輪椅，雙親也無視她身體因潰瘍「活生生潰爛」散發的惡臭。

葛瑞菲斯說：「她死的時候，躺在自己的糞便中，周圍都是蒼蠅和以她為食的蛆。」

阿倫告訴法院，他沒有做任何事來照顧女兒。他說，「我很懶」，在她進入青春期後，就不再照顧她的身體。

儘管阿倫不認罪，但他後來在法庭上承認對女兒的死負有同等責任。在凱莉亞死前幾個小時，阿倫聽到女兒尖叫，但他只是發手機簡訊給她，要她別再叫。

葛瑞菲斯說：「他沒有去看看是怎麼回事，也沒去幫任何忙，放着她獨自死去。」

© 2023 AFP