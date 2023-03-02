G20外長會議聚焦俄烏 莫迪籲各國維持團結

（法新社新德里2日電） 印度總理莫迪今天在G20外長會議開幕式中，呼籲藉由這次會議消除各國對俄烏戰爭的歧見。

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莫迪（Narendra Modi）今天在新德里舉行的20國集團（G20）外交部長會議開幕式的預錄聲明中說：「過去幾年經歷的金融危機、氣候變遷、疫情、恐怖主義與戰爭，清楚地表明全球治理已然失敗。」

莫迪說：「我們這場會正值全球嚴重分歧…對於如何能夠解決這些問題，我們都有自己的立場和觀點。然而，身為世界主要經濟體，我們也應對沒有與會的國家負起責任。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）均出席此次G20會議，這也是兩人自去年7月以來首度同台，但兩人會談可能性不高。

外傳中國正考慮向俄羅斯提供武器，令西方國家代表感到擔憂，預期將藉這次外長峰會阻止北京介入俄烏戰爭。

過去一年印度始終拒絕譴責俄國入侵烏克蘭，與俄羅斯間長年穩固的安全關係，讓印度這次主辦G20會議處於尷尬外交處境。

不過，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，他相信印度會藉這次會議「讓俄羅斯明白這場戰爭必須結束」。

© 2023 AFP