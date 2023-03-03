經濟數據如果過熱 聯準會官員：升息恐大於預期

（法新社華盛頓2日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）今天警告，如果「經濟數據持續過熱」，聯準會可能不得不將利率提升至高於預期水準。他在為美國中型銀行聯盟（Mid-Size Bank Coalition of America）準備好的談話中指出，因為2月發布的就業數據意外激增，然而通膨減緩速度低於預期。

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華勒說：「儘管通膨自去年年中以來持續下降，但最近數據顯示我們的進展並未如我們想像的多。」

華勒表示，聯準會目標是將通膨降至2%，但最近的經濟數據指出，這場戰鬥將比一、兩個月前許多人預期的更慢、更長。

其他議題方面，決策官員一直擔心薪資成長，因為它會經由勞動力成本助長通膨。

華勒表示，如果新增就業機會下滑至「與去年年底所見下降軌跡一致的水準」，而且通膨明顯退卻。他表示，他會支持聯邦基金利率上調至5.1%到5.4%之間的目標範圍。

華勒說，如果經濟數據「持續過熱」，今年的利率目標範圍將不得不進一步提升。

去年12月，聯準會官員將今年利率的中位數定在5.1%，此利率水準已高於先前預期。

© 2023 AFP