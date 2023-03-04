美再稱病毒由實驗室外逸 世衛籲各國分享疫情起源資訊

（法新社日內瓦3日電） 美國有關單位日前再次聲稱COVID-19疫情源於病毒從中國實驗室外逸。世衛今天敦促各國公布手中所知COVID-19起源的資訊。

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美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）2月28日告訴福斯新聞（Fox News）電視台，說FBI如今的評估是，COVID-19疫情來源「最有可能是來自武漢的潛在實驗室事故」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「若任何國家掌握疫情起源的相關資訊，有必要向世衛和國際科學界分享。」

「這麼做並不是為究責，而是為促進我們對這場疫情是如何開始的了解，如此一來，我們才能對未來的流行病和大規模疫情做好防範、備戰和因應工作。」

他並告訴媒體：「世衛並未放棄任何查出COVID-19疫情起源的計畫。」

2021年，聯合國旗下的世衛組織成立「新病原起源科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, SAGO），要繼續調查COVID-19疫情起源。

譚德塞也說，世衛持續敦促中國在分享數據方面保持透明、執行必要調查後分享調查結果，還說他已藉多次機會致函中國領導階層並與對方交談。

「在水落石出前，病毒起源的所有假設仍都在討論範圍。」

© 2023 AFP