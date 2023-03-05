中國2023經濟成長率目標 各方共識至少5%

（法新社北京5日電） 中國人大會議今天登場，綜合各方情況預估，2023年經濟成長率可能落在5.0%左右。

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隨着疫情管制於去年底陸續鬆綁、比較基期較低，加上從中國央行、商務部、銀保監會、財政部等多個部會陸續發聲，從刺激消費舉措到持續維持寬鬆貨幣政策等，釋放各項訊號顯示「拚經濟是今年重中之重」。

以目前多個國際機構已發布的數字看來，多半落在5%到5.5%之間，其中法國興業銀行（Societe Generale）對於今年中國經濟表現最為樂觀，預估中國今年經濟成長可達5.8%。

花旗集團（Citi）與摩根士丹利（Morgan Stanley）的預測為5.7%；滙豐集團（HSBC）、摩根大通（JPMorgan）預測為5.6%。

至於高盛集團（Goldman Sach）、美國銀行（Bofa）為5.5%；野村證券（Nomura）的預測為5.3%。

值得一提的是國際貨幣基金（IMF）的預測為5.2%，然而在其發布的報告中也敦促中國採取重大的經濟結構改革，確保民營和國有企業有公平的競爭環境，並示警若不改革，估計今後5年中國的經濟增長將低於4%。

中國國內的多項經濟成長率預測也都是從5%起跳。

中國官方智庫中國社科院日前發布的報告中指出，綜合各方情況預估，2023年的成長率可能在5.0%左右；中國央行貨幣政策委員會委員王一鳴日前在公開場合提到，中國經濟今年有望實現5%以上的成長，若能加大改革開放力道、政策落實，更有望超出預期。

© 2023 AFP