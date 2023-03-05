哈利王子接受訪談 專家認受到很多創傷和痛苦

（法新社倫敦4日電） 英國哈利王子（Prince Harry）今天接受創傷專家麥特訪談，麥特總結哈利的生活，包括12歲喪母，後來在英國部隊中赴阿富汗服役，他說，哈利受到「很多創傷和痛苦」。

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根據現場直播，38歲的哈利與加拿大醫生麥特（Gabor Mate）進行廣泛討論。麥特曾經出版幾本有關於創傷、藥癮和疾病的書，在這次訪談中，他公開診斷哈利患有注意力缺失症（ADD）。

麥特總結哈利的生活，包括12歲喪母，後來在英國部隊中赴阿富汗服役，他說，哈利受到「很多創傷和痛苦」。

哈利和妻子梅根（Meghan Mark）因與王室不和，於2020年退出英國王室生活，目前居住美國加州。哈利並公開他對3歲愛子亞契（Archie ）和1歲愛女莉莉貝（Lilibet）的養育方式。

他說：「我感到自己責任重大，不能將我小時候或長大後的任何創傷或負面經歷帶給小孩子。」

哈利又說，他與梅根一起努力，「要從我們自己的過去汲取教訓，別再重蹈那些錯誤，也許，漸能打破那種循環」。

在他的回憶錄中，哈利坦承他早些年經常吸食大麻，十幾歲時有幾次吸食古柯礆，他說他「幾乎願意嘗試任何事以改變既定規則」。

他向麥特強調，古柯礆「對我沒有任何作用」，但大麻「就不同了」。

© 2023 AFP